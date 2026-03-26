Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il biennio 202628. Gli elenchi riguardano le zone dove ci sono posti disponibili e sono utili sia per coprire il 50% dei ruoli a tempo indeterminato, sia per l’assegnazione di supplenze. Alcuni territori risultano ancora vuoti, senza candidati inseriti nelle graduatorie. La pubblicazione riguarda diverse regioni italiane ed è accessibile online.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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