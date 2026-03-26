Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il biennio 202628. Gli elenchi riguardano le zone dove ci sono posti disponibili e sono utili sia per coprire il 50% dei ruoli a tempo indeterminato, sia per l’assegnazione di supplenze. Alcuni territori risultano ancora vuoti, senza candidati inseriti nelle graduatorie. La pubblicazione riguarda diverse regioni italiane ed è accessibile online.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GaE Graduatorie ad esaurimento: ecco la domanda e la GUIDA MIM, scadenza 22 gennaioLa domanda dovrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, oppure attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e... Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda entro il 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial [LO SPECIALE]GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede... Approfondimenti e contenuti su Graduatorie ad esaurimento ecco le GaE... Temi più discussi: Supplenze docenti da GPS e GaE: differenti le tempistiche di inserimento della riserva Legge 68/99 per lo stesso fine. È corretto?; Incarichi di presidenza 2026-2027, domande al via dal 29 aprile al 22 maggio per i presidi già in servizio; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: ecco la BOZZA del Decreto. Quando sarà possibile iscriversi [LO SPECIALE]; Andria: Corso professionale gratuito di Dattilografia. Ecco come partecipare. Scuola, graduatorie ad esaurimento e di istituto: il Miur intende anticipare l’aggiornamentoIl Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato aisindacati l'intenzione di anticiparela scadenza per l'aggiornamento delle graduatoriead esaurimento e delle graduatoriedi istituto. Le prime di ... it.blastingnews.com Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docentiE' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle ... ansa.it Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. x.com Graduatorie interne. Scusate ho un dubbio sulla domanda da consegnare entro il 31/03 per le graduatorie interne del sostegno primaria. 1) La sez. A1 va compilata solo se ho lavorato nelle piccole isole 2) Nella sez. B1 devo inserire il pre-ruolo da specializz - facebook.com facebook