Gp delle Americhe di MotoGp prove libere e prequalifiche | orari e dove vederle in tv

Venerdì 27 marzo si svolgono le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio delle Americhe di MotoGp, terzo appuntamento della stagione. Gli eventi si tengono sul circuito dedicato e saranno trasmessi in diretta televisiva. La giornata prevede sessioni di allenamento e qualifiche che determineranno le posizioni di partenza per le gare successive.

Torna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con la prima sessione di prove libere e con le prequalifiche, in programma a partire dal pomeriggio italiano. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. ‘Soltanto’ quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri. MotoGp, prove libere e prequalifiche: gli orari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Leggi anche: MotoGp, prove libere e prequalifiche Gp Americhe: orari e dove vederle in tv

F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas

Una selezione di notizie su Gp delle Americhe di MotoGp prove...

Temi più discussi: Orari TV GP Americhe 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio degli Statti Uniti; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin.

GP Americhe 2026 – Classifica FP1: Acosta precede Diggia e Martin. Spavento Marquez, cade e trema ma poi è 4°Miglior tempo per lo spagnolo della KTM, ma le Aprilia fanno paura sul passo gara. Turno 'rischioso' per il campione in carica ... formulapassion.it

GP Americhe 2026: orari Sky, NOW e TV8I dettagli della programmazione televisiva dell'appuntamento di Austin in Texas, diretta su Sky e differita su TV8 ... formulapassion.it

BAR O'CLOCK Gli orari e programmi TV per sabato 28/03 : GP del Giappone (Formula 1) GP delle Americhe (MotoGP) Portogallo (World Superbike) Orari soggetti a modifiche. Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com facebook

#MotoGP #AmericasGP Molto bella la livrea del Pertamina Enduro VR46 Racing Team per il Gran Premio delle Americhe MotoGP di Austin: le Ducati Desmosedici GP di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio con uno stile che richiama alla Pop Art, con i x.com