Gp del Giappone di F1 le prove le qualifiche e la gara | gli orari e dove vedere le sfide in tv

Tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo si svolgono a Suzuka le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Giappone di Formula 1. L'evento, terzo del campionato, viene trasmesso in diretta sia in televisione sia in streaming. Sono previsti orari specifici per ciascuna fase, con le prime sessioni di prove libere in mattinata e le qualifiche nel pomeriggio, seguite dalla corsa in serata.

La Formula 1 torna in pista. Nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione. Il weekend inizierà con le prime due sessioni di prove libere. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell’esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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