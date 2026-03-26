Gp del Giappone di F1 le prove le qualifiche e la gara | gli orari e dove vedere le sfide in tv

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo si svolgeranno a Suzuka le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Giappone di Formula 1. La manifestazione, terzo appuntamento del campionato, sarà trasmessa in diretta tv e streaming, coinvolgendo tutte le fasi della competizione.

La Formula 1 torna in pista. Nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione. Il weekend inizierà con le prime due sessioni di prove libere. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell’esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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