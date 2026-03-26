Governo Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo Onore armi a Santanchè

Il governo ha annunciato la nomina di un ministro ad interim per il settore del turismo, dopo le dimissioni di un membro del consiglio dei ministri. La presidente del consiglio ha contattato il capo dello Stato per comunicare la decisione, mentre la stessa ministra ha ricevuto un messaggio di sostegno. La situazione si è sviluppata nel giro di poche ore, con un cambio di incarico ufficiale.

Roma, 26 mar. (askanews) – Giorgia Meloni lascia passare 24 ore dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Un tempo necessario a riflettere su come proseguire il cammino ma anche – fa notare chi ci ha parlato – per ‘sbollire’ l’arrabbiatura per il duro braccio di ferro con la ministra, con la coda del comunicato ‘velenoso’ inviato dall’ex titolare del Turismo per comunicare di “obbedire” al volere della premier. Dunque nel pomeriggio di oggi la presidente del Consiglio, arrivata in mattinata a Palazzo Chigi, ha telefonato al presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente le dimissioni di Santanchè e la volontà di assumere, per il momento, l’interim. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Santanché, la Meloni assume interim il ministero TurismoDopo le dimissioni richieste dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso la ministra del Turismo Daniela Santanché, che ieri ha lasciato... Meloni assume l'interim al ministero del Turismo lasciato da Santanchè"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, vengono... Contenuti e approfondimenti su Governo Meloni chiama Mattarella e... Temi più discussi: Riforme Meloni: autonomia, magistratura e premierato. Cosa rimane dopo il referendum?; La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pm. Tentazione di chiederne la rimozione al Quirinale; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Il governo taglia le accise per 20 giorni contro il caro carburante. Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. Onore armi a SantanchèRoma, 26 mar. (askanews) - Giorgia Meloni lascia passare 24 ore dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Un tempo necessario a riflettere su ... notizie.tiscali.it Mattarella ha firmato le dimissioni di Santanchè, il turismo va a Meloni ad interim. La premier: Ha lavorato con dedizioneROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla sena ... dire.it Il tour del Governo di Liberazione sta attraversando la Sicilia per costruire, provincia dopo provincia, un’alternativa vera a un sistema fermo, logoro e sempre più distante dai cittadini. A Modica abbiamo incontrato dirigenti, amministratori e stampa per ribadire facebook Governo, Mattarella firma il decreto delle dimissioni di Santanchè. Meloni ad interim x.com