Governo Donzelli | Meloni arriva a fine legislatura

Il rappresentante del governo ha affermato che il mandato conferito alla presidente del consiglio dagli italiani durerà fino alla fine della legislatura. Ha aggiunto che si apre una fase di governo con un'attenzione crescente verso le esigenze della popolazione, con l’obiettivo di portare a termine il programma presentato durante la campagna elettorale. Nessuna altra informazione è stata fornita su eventuali sviluppi futuri o modifiche nella composizione dell’esecutivo.

“Il mandato a Meloni lo hanno dato gli italiani e lei governa fino alla fine della legislatura. Adesso si apre una fase di un governo con ancora sempre maggiore attenzione nei confronti degli italiani per portare fino in fondo il programma che abbiamo presentato alle elezioni. Finito il tempo di questa legislatura ci presenteremo agli elettori e ovviamente loro sceglieranno in base a quello che abbiamo fatto con serenità. Se allontano l’ipotesi di una richiesta di voto prima della scadenza naturale della legislatura? Sì, ma non l’abbiamo mai ipotizzato”. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo, Donzelli: "Meloni arriva a fine legislatura" Articoli correlati Referendum, Donzelli: “È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura”Tocca a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, l’analisi della sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia. La profezia del Mago Otelma su Giorgia Meloni: Arriverà alla fine della legislatura?Il Divino Otelma, al secolo Marco Amleto Belelli, torna a far parlare di sé con una previsione politica su Giorgia Meloni. Approfondimenti e contenuti su Governo Donzelli Meloni arriva a fine... Temi più discussi: Governo,Donzelli: Meloni non si fa logorare, rimossi ostacoli ad azione governo; Non ci faremo logorare. Meloni terrà l’interim del Turismo. Poi Caramanna, Zaia o Malagò; Referendum, Donzelli: È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura; Meloni-Santanchè, dopo lo scontro durissimo l'ira della premier: Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga. Governo, Donzelli: Meloni arriva a fine legislatura(LaPresse) Il mandato a Meloni lo hanno dato gli italiani e lei governa fino alla fine della legislatura. Adesso si apre una fase di un governo ... stream24.ilsole24ore.com La scossa nel governo, nella destra un conflitto che arriva da lontanoDopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia, la premier Meloni ora si trova di fronte a una salita insidiosa. Ma anche l’opposizione, divisa sulla politica estera, è nella stessa situazione ... corriere.it Da Bruxelles si riapre un dossier che era ormai stato messo alle spalle dal governo italiano. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva anticorruzione con una larga maggioranza (581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astenuti) per introdurre un quad - facebook.com facebook “Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D'Amato (MI). Di @lucianocapone x.com