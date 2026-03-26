Golfo agricolo fotovoltaico e strada Ecco cosa andrà in dote al territorio
Un nuovo data center sorgerà nell’area di Redecesio, accompagnato da diverse opere di compensazione ambientale. L’intervento prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici, la piantumazione di filari di alberi e la realizzazione di una nuova strada. Questi interventi sono stati pianificati per migliorare il rapporto tra l’area industriale e l’ambiente circostante.
Pannelli fotovoltaici, filari alberati e una nuova strada: sono svariate le opere di compensazione ambientale che il data center di Redecesio porterà in dote al territorio. La principale è la già avvenuta cessione, a titolo gratuito al Comune di Segrate, del Golfo agricolo, un’area verde che è grande come 90 campi da calcio. Il sito verrà in questo modo preservato dal cemento e resterà un bene pubblico, ad uso dei segratesi di oggi e delle generazioni future. "Un enorme bacino verde a soli cinque chilometri dal centro di Milano, un’acquisizione della quale non possiamo che essere orgogliosi" - commenta il sindaco di Segrate, Paolo Micheli, a proposito del Golfo agricolo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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