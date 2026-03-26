Gol Kean l’ex Juve raddoppia in Italia Irlanda del Nord | sinistro all’angolino che bacia il palo e finisce in rete

L’ex attaccante di Juventus ha segnato un gol in Italia Irlanda del Nord, con un tiro di sinistro all’angolino che ha colpito il palo e si è insaccato in rete. La partita ha visto il giocatore coinvolto con un’azione che ha portato al suo raddoppio. La rete è arrivata in una fase avanzata dell’incontro, contribuendo al risultato finale.

Gol Kean, l’ex centravanti bianconero raddoppia in Italia Irlanda del Nord: sinistro all’angolino che bacia il palo e finisce in fondo al sacco. La Juve osserva i riflessi internazionali dei propri ex protagonisti mentre l’Italia prosegue la sua marcia nei playoff. Dopo la rete iniziale di Tonali, a sigillare il definitivo 2-0 contro l’Irlanda del Nord è stato Moise Kean.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La punta ha realizzato un gol di pregevole fattura, confermando il suo ottimo stato di forma. Il centravanti ha trafitto il portiere con un sinistro chirurgico indirizzato all’angolino, una conclusione che ha baciato il palo prima di insaccarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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