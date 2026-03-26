Il cast della serie Prime Video ispirata a God of War si amplia con l’ingresso di Sonya Walger, che interpreterà il personaggio di Freya. La serie, ambientata nel pantheon norreno, porta sullo schermo uno dei personaggi più complessi di questa mitologia. La scelta dell’attrice si aggiunge alle novità annunciate per il progetto, che vede coinvolti diversi attori e autori nel tentativo di adattare il celebre videogioco.

Il pantheon norreno di Prime Video accoglie una delle sue figure più complesse e affascinanti. Sonya Walger (For All Mankind, Lost) è stata scelta per interpretare Freya nell’atteso adattamento live-action di God of War. La notizia, confermata oggi da Deadline, aggiunge un elemento cruciale alla produzione targata Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios: Freya, ex regina delle Valchirie e sposa di Odino, è una figura chiave nel viaggio di Kratos e Atreus, nota ai fan dei videogiochi come la “Strega del Bosco”. Questo annuncio arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della prima immagine ufficiale di God of War, che ha già mostrato l’imponente tono visivo scelto dallo showrunner Ronald D. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - God of War: Sonya Walger è Freya. Il cast della serie Prime Video si arricchisce di una dea

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