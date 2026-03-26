Gli studenti del Cerebotani di Lonato del Garda vincono la gara nazionale di mobilità sostenibile

Gli studenti dell'Istituto Luigi Cerebotani di Lonato del Garda hanno vinto la gara nazionale di mobilità sostenibile, la SEL3C4RS, dopo tre giorni di competizioni che includevano prove di velocità e durata. La competizione si è svolta con diverse fasi di gara, coinvolgendo squadre provenienti da varie regioni del paese. La vittoria è stata annunciata al termine delle prove con il team che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo.

Il “Cerebotani Racing Team” trionfa con un prototipo di auto elettrica radiocomandata ispirato al celebre Maggiolino Herbie. Dopo tre giorni di gare, warm-up, prove di velocità e durata, il team dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cerebotani di Lonato del Garda (BS) ha conquistato il primo posto nell’edizione 2026 della Sustainable Electric Cars Race for Students (SEL3C4RS), la Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile svoltasi dal 4 al 6 marzo durante KEY – The Energy Transition Expo di Rimini. La SEL3C4RS è una gara unica nel suo genere, organizzata dalla Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile e promossa da Motus-E in qualità di partner istituzionale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gli studenti del Cerebotani di Lonato del Garda vincono la gara nazionale di mobilità sostenibile Articoli correlati Lonato del Garda: La via del Sabi, il giappone silenziosoDal 24 gennaio al 22 marzo 2026, la Rocca di Lonato del Garda accoglie nella suggestiva Sala del Capitano la mostra La Via del Sabi –??? – Sabi No... Leggi anche: Tragica scoperta Lonato del Garda: marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni. L’ipotesi del monossido di carbonio Tutti gli aggiornamenti su Gli studenti del Cerebotani di Lonato... Temi più discussi: Piante in classe al Cerebotani di Lonato per migliorare benessere e qualità dell’aria; Herbie corre ancora grazie agli studenti bresciani; Gli studenti del Verona Trento secondi alla gara nazionale di mobilità sostenibile 2026; Scuola, il Cerebotani Racing Team (Lonato) vince la gara nazionale dedicata ai veicoli elettrici radiocomandati. Scuola, il Cerebotani Racing Team (Lonato) vince la gara nazionale dedicata ai veicoli elettrici radiocomandatiIl Cerebotani Racing Team dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cerebotani di Lonato del Garda ha conquistato il primo posto nell’edizione 2026 ... bsnews.it Piante in classe al Cerebotani di Lonato per migliorare benessere e qualità dell’ariaPortare il verde nelle scuole significa investire concretamente nel futuro dei nostri ragazzi, nella loro salute e nella loro consapevolezza. Questo ... bsnews.it Piante in classe: il verde entra a scuola! All’ITIS Cerebotani di Lonato del Garda oltre 150 piante sono entrate nelle aule per migliorare la qualità dell’aria e il benessere degli studenti Un progetto promosso da Coldiretti Brescia insieme a vivaisti, istituzio - facebook.com facebook