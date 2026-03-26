Gli studenti abbracciano le Tigri Tutti in piedi per la Megabox Ucchielli | Grato agli Angeli

Gli studenti di Vallefoglia hanno assistito alla partita della Megabox, tutti in piedi e con entusiasmo. Durante l’evento, si sono sentiti i commenti di uno speaker che ha espresso gratitudine verso gli Angeli. Si fa riferimento anche a un possibile scenario immaginario in cui i bambini della zona avrebbero tifato con più passione e correttezza rispetto agli ultras di una squadra di Atene.

Se i bambini di Vallefoglia fossero andati ad Atene di sicuro avrebbero tifato più forte, e soprattutto più correttamente, degli ultrà ellenici del Panathinaikos. Ieri mattina il Teatro Santi di Bottega era gremito di ragazzini delle scuole di Pian del Bruscolo che hanno applaudito con calore e candore le campionesse europee della Megabox, fresche vincitrici della Cev Challenge Cup. L’evento, presentato da Gianfranco Ioele, si è aperto con il coro Musicantando formato da giovani e con la proiezione del video degli ultimi minuti della finalissima giocata in Grecia, i festeggiamenti, il podio strameritato. Sul palco poi è salito il padrone di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti abbracciano le Tigri. Tutti in piedi per la Megabox. Ucchielli: "Grato agli Angeli" Articoli correlati Megabox: le Canarie sono un paradiso. Le Tigri stravincono e ipotecano la semifinaleEMALSA GRAN CANARIA 0 MEGABOX VALLEFOGLIA 3 EMALSA GRAN CANARIA: Indrova 6, Suaréz Hernández 4, Malual 10, Manzano 10, Brown 11, Scherer 12;... Megabox Le tigri firmano l’ottava meravigliaVOLLEY 2 MEGABOX 3 VOLLEY : Bolzonetti 14, Meli 14, Kipp 10, Mlejnkova 7, Manfredini 17, Eze 4; Armini (L), Carraro, Weske 7, Ferrario, Mosser 2,...