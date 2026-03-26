gli spareggi degli altri

Per i Mondiali di calcio, restano ancora sei posti disponibili. Tra le nazioni che cercano di qualificarsi ci sono anche 21 paesi, oltre all’Italia, che sperano di ottenere un biglietto per la fase finale. Le gare di spareggio sono in corso e le qualificazioni sono in pieno svolgimento in vari continenti. La sfida per conquistare uno dei posti rimasti è ancora aperta.

Per i Mondiali di calcio restano 6 posti e oltre all’Italia tra i 21 paesi che ancora ci sperano ci sono Suriname, Kosovo e Nuova Caledonia I Mondiali maschili di calcio inizieranno l’11 giugno e saranno i primi con 48 squadre anziché 32. Ciononostante, per la terza volta di fila l’Italia dovrà giocare gli spareggi, auspicabilmente con esiti diversi rispetto alle ultime due occasioni. Ma è in buona compagnia, dato che altre 21 squadre nazionali giocheranno in questi giorni per guadagnarsi uno degli ultimi 6 posti disponibili per i Mondiali: 4 arriveranno dall’Europa e 2 da un apposito spareggio intercontinentale. Ad alcune basterà vincere una partita, molte altre – e tra loro l’Italia – dovranno invece vincerne due. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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