Si è verificato un acceso scambio tra Gaia Tortora, figlia del noto conduttore scomparso, e Marco Travaglio, direttore del “Fatto Quotidiano”. La discussione si è sviluppata in un tono molto acceso, con riferimenti personali e insulti reciproci. Gaia Tortora ha rivolto parole dure a Travaglio, mentre lui ha risposto con altrettanta veemenza. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social e sui media italiani.

Botta e risposta durissimo tra la giornalista Gaia Tortora, figlia del compianto conduttore Enzo Tortora, e il direttore del “ Fatto Quotidiano “ Marco Travaglio. Quest’ultimo, uscito vittorioso dalla battaglia sul No alla riforma della giustizia, da giorni maramaldeggia sugli sconfitti, con toni anche eccessivi. Come quelli utilizzati contro Gaia Tortora, che fin dall’inizio – nel nome delle ingiustizia e della odissea vissuta dal padre – si era schierata per il Sì al referendum. “G aia Tortora rassicura il fan club: ‘In nome e per conto del 46% andiamo avanti. Sempre a testa alta’. Ad avercela”, aveva scritto. La risposta è stata durissima: “Caro Direttorino sei di una miseria infinita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli sbruffoni del No. Travaglio irride la figlia di Enzo Tortora, lei lo umilia: “Sei un direttorino, vaffa…”

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