Gli inquietanti giochi con pezzi di amianto Dentro l' ecomostro che incombe su Firenze

Sulle colline di Pratolino, nel comune di Vaglia, si trova un grande edificio che in passato era considerato un centro di eccellenza sanitaria. Ora, l’edificio mostra evidenti segni di abbandono e degrado. Recentemente sono emerse notizie riguardanti la presenza di pezzi di amianto tra i materiali lasciati sul sito. L'edificio è conosciuto come un esempio di patrimonio pubblico trascurato e a rischio.

Dall'emergenza alla bonifica: storia e misteri dell’enorme complesso pubblico in collina che continua a spaventare i residenti Nel 1991 alcune parti del complesso furono utilizzate anche per le riprese del film “Donne con le gonne” di Francesco Nuti. All’inizio degli anni Duemila il secondo piano venne temporaneamente restaurato per ospitare gli studenti della scuola media durante lavori di ristrutturazione dell’istituto. Si trattò tuttavia di utilizzi temporanei che non riuscirono a trasformarsi in un progetto stabile di recupero. Con il passare degli anni la struttura entrò in una fase di progressivo abbandono. Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Gli inquietanti giochi con pezzi di amianto. Dentro l'ecomostro che incombe su Firenze Articoli correlati Dai computer del Banco di Sicilia ai fantasmi dell'amianto, a Palermo c'è un ecomostro che fa ancora pauraA lungo è stata un'infrastruttura chiave per l'informatizzazione bancaria locale. Palermo, ecomostro di amianto in pieno centro: scattano i sigilli all'ex polo elettronico del BdSI finanzieri del comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato l’ex Centro elettronico del Banco di Sicilia, acquisito da una società, per...