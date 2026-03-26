Gli agricoltori di Terre d’Oltrepò hanno comunicato che Collis Wine Group ha deciso di ritirare la manifestazione d’interesse riguardante il progetto. La notizia è stata resa nota oggi, dopo settimane di incertezze. L’azienda aveva manifestato interesse in passato, ma ora si è ufficialmente chiamata fuori dal processo di coinvolgimento. La decisione sembra segnare un punto fermo per la situazione locale.

Broni (Pavia), 26 marzo 2026 - Collis Wine Group ha deciso di ritirare la manifestazione d’interesse per Terre d’Oltrepò. Troppo pochi i 13mila quintali di Pinot nero promessi dagli agricoltori. L’informazione è stata data verbalmente dall’amministratore unico della Spa Giampaolo Cocconi a un piccolo gruppo di soci. “Pare sia colpa nostra se l’accordo è saltato – commentano gli agricoltori – perché Collis aveva affermato di voler predisporre un piano industriale qualora si fossero sottoscritti impegni di conferimento per 250mila quintali di uve. Peccato che non ci siano più quei quantitativi e che anche il Pinot sia leggermente superiore a quello promesso, ma non in quantità esagerata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli agricoltori di Terre d’Oltrepò: “Collis Wine Group si chiama fuori, ormai siamo a un punto fermo”

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