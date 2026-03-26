Giustizia parte la controffensiva giacobina | Ministero della Difesa e Sansonetti nel mirino

Nelle ore successive alla bocciatura referendaria della riforma, si sono intensificati i contrasti tra il Ministero della Difesa e alcune figure politiche. Sono state avanzate accuse e richieste di chiarimenti riguardo alle decisioni prese, mentre le polemiche si sono concentrate sui passaggi legali e amministrativi collegati alla vicenda. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Roma, 26 mar – Nelle ore immediatamente successive alla bocciatura referendaria della riforma della giustizia, la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma, sviluppo del filone Sogei, che ha coinvolto il Ministero della Difesa, Rfi, Terna e il Polo Strategico Nazionale. Le ipotesi di reato sono pesanti: corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. Dopo il referendum giustizia, parte la controffensiva. Il fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice, riguarda presunte irregolarità negli appalti informatici e coinvolge complessivamente 26 indagati, tra cui ufficiali delle forze armate, dirigenti pubblici e imprenditori. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Giustizia, parte la controffensiva “giacobina”: Ministero della Difesa e Sansonetti nel mirino Articoli correlati Lucumì nel mirino della Juventus, nuova idea per la difesa di Spalletti | CMLa Juventus piomba su Jhon Lucumì, difensore del Bologna che appare pronto a salutare la formazione rossoblu alla fine del campionato in corso. Stati Uniti, la Fed nel mirino del dipartimento della giustiziaL’11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l’istituto è minacciato da... Tutto quello che riguarda Ministero della Difesa Argomenti discussi: Genova affonda la riforma della giustizia: no al 64,02%. Cgil e centrosinistra rivendicano il successo al referendum. E Fratelli d'Italia prova a ripartire nonostante la netta sconfitta -. Appalti truccati, blitz Gdf al Ministero Difesa, Terna e Rfi nell'inchiesta SogeiSi ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini rappresentano un ulteriore sviluppo del filone investigativo già avviato su Sogei ... rainews.it Corruzione, blitz della Finanza: perquisiti gli uffici della Difesa, di Terna e RfiCorruzione, riciclaggio e autoriciclaggio i reati ipotizzati oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di impres ... msn.com