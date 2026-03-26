A Giugliano, un gruppo di giovani ha danneggiato l’interno dell’ex cinema Moderno di piazza Municipio, che al momento è chiuso e in fase di riqualificazione. L’episodio si è verificato durante un raid vandalico compiuto da una baby gang, lasciando la struttura danneggiata. La città attende ancora la riapertura dell’edificio, che si trova in uno stato di abbandono.

Secondo quanto emerso, un gruppo di giovanissimi si sarebbe introdotto all’interno dello stabile forzando un ingresso laterale, per poi mettere a segno una vera e propria azione distruttiva. All’interno del cinema sono stati causati diversi danni: è stato srotolato un idrante, staccata una lampada di sicurezza e addirittura aperto un buco in una parete. I responsabili sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e sono attualmente in corso le indagini per identificarli. Il raid arriva in un momento delicato per la struttura, che secondo i programmi della precedente amministrazione avrebbe dovuto riaprire entro la fine del 2025. I... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, raid al cinema Moderno: devastato dai vandali mentre la città attende la riapertura

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