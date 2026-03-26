La quarta tappa del Giro di Catalogna 2026, in programma tra Matarò e Camprodon, subirà una modifica a causa di circostanze impreviste. La frazione, che avrebbe portato i corridori su un percorso accorciato, non si svolgerà come previsto. La corsa, che vede tra i favoriti il corridore insegue il suo terzo successo consecutivo, continuerà con il nuovo programma comunicato dagli organizzatori.

L’atteso scontro tra i big dovrà essere rinviato. Il Giro di Catalogna deve, per cause di forza maggiore, modificare la quarta tappa. L’originaria Matarò-Vallter di 173 km accorcia la propria durata di ventiquattro chilometri e si ferma a Camprodon, tagliando di fatto la salita finale. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 La scelta dell’organizzazione è stata dettata dalle avverse condizioni meteo previste nella località di arrivo, situata ad oltre duemila metri di altitudine. Nella giornata odierna sono infatti previsti venti superiori ai novanta chilometri. Si posticipa di trenta minuti anche l’orario di partenza della tappa con il via alle 13:05. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv: orari, percorso, favoriti. Godon insegue il tris, frazione accorciata

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