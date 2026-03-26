Domenica mattina a Savignano si sono dati il cambio 560 ciclisti provenienti da 21 squadre per il Giro delle 3 Valli, una competizione organizzata dall’Asd Medinox. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha rappresentato un momento di aggregazione nel territorio locale. La corsa si è svolta lungo un percorso che attraversa diverse zone, attirando appassionati e curiosi lungo il tragitto.

La mattinata domenicale a Savignano ha 560 ciclisti prendere il via per il Giro delle 3 Valli, un evento organizzato dall’Asd Medinox che si è trasformato in una vera e propria festa del territorio. Cinquecentosessanta partecipanti provenienti da ventuno sodalizi hanno affrontato percorsi diversificati tra i colli romagnoli, confermando come il movimento ciclistico sia diventato un motore di aggregazione sociale ed economica. L’iniziativa, seconda prova del campionato Medio Fondo e Fondo d’la Caveja, ha proposto tre itinerari distinti per le bici da corsa: uno medio di 50 chilometri, uno lungo di 70 con 900 metri di dislivello e un percorso cicloturistico di 40 chilometri, oltre a un tracciato dedicato alla mountain bike. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro delle 3 Valli: 560 ciclisti, 21 squadre e festa

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