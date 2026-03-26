Giovanni Amato quartet incontra Antonio Scannapieco

Il Giovanni Amato Quartet ha incontrato Antonio Scannapieco in un evento dedicato al jazz, un genere che spesso si sviluppa lontano dai palcoscenici più noti, privilegiando il suono e la collaborazione tra musicisti. La serata ha visto esibizioni che hanno puntato sulla qualità musicale e sulla sintonia tra i presenti, senza particolari interventi di pubblico o coperture mediatiche.

A volte il jazz più interessante è quello che si costruisce lontano dai riflettori, dove contano ancora il suono, lo studio, il riconoscimento tra musicisti.È da lì che parte, da dieci anni, il lavoro di Lampus.Un percorso che, nel Capo di Leuca, ha costruito una reputazione solida — oggi riconosciuta anche oltre i confini nazionali — per la qualità della direzione artistica e per una visione capace di andare oltre le traiettorie più prevedibili.È proprio in questi contesti che il nome di Giovanni Amato emerge con autorevolezza.Trombettista tra i più stimati nel panorama italiano, Amato è riconosciuto per eleganza, profondità e qualità del suono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Giovanni Amato quartet incontra Antonio Scannapieco Articoli correlati Antonio Trinchera QuartetPer l'ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna "Origami d'Ascolto" a cura di Uliveto Grillo (Francesco e Danny Grillo), presso il... Leggi anche: L’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia: Stjepko Gut Quartet alla Sala Laudamo