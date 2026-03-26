Giovani e Fiere | patto biennale per il futuro

Il 26 marzo 2026 è stato firmato un accordo biennale dedicato alle politiche giovanili in Italia. L'intesa prevede iniziative e programmi a supporto dei giovani, con l'obiettivo di migliorare le opportunità e i servizi destinati a questa fascia di età. L'accordo coinvolge diverse istituzioni e organizzazioni, con l'intento di pianificare interventi condivisi nel prossimo biennio.

Un accordo biennale firmato oggi, giovedì 26 marzo 2026, segna un punto di svolta per le politiche giovanili in Italia. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti hanno siglato un protocollo d’intesa che punta a valorizzare il Servizio civile universale e la Carta Giovani Nazionale. L’obiettivo è chiaro: creare spazi concreti per la crescita personale e professionale delle nuove generazioni, trasformando la partecipazione giovanile da concetto astratto in opportunità tangibili. La collaborazione tra l’istituzione governativa e il polo fieristico di Milano non si limita alla firma simbolica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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