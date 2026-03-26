Due uomini sono stati arrestati e portati in carcere dopo aver rapinato un turista di 22 anni a Firenze lo scorso 20 marzo. Il giovane è stato colpito più volte con una spranga durante l’aggressione avvenuta in via della Spada. Il 22enne è stato operato all’ospedale Careggi a causa delle ferite riportate. La polizia ha eseguito le misure restrittive nei confronti dei due rapinatori.

Firenze, 26 marzo 2026 – Aveva destato molta sensazione la rapina a colpi di spranga commessa lo scorso 20 marzo in via della Spada a Firenze, quando un turista americano di 22 anni fu aggredito e colpito più volte con una spranga. Il tubo metallico era stato preso dai malviventi in un cantiere lungo la strada. Dopo le botte, al povero malcapitato vennero portati via portafogli e smartphone. Martedì scorso la polizia ha individuato e fermato i due presunti responsabili: si tratta di due tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati in concorso di rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. Rapina a colpi di spranga, fermati dalla polizia i due responsabili La vittima è ricoverata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane preso a sprangate, in carcere i due rapinatori. Il 22enne operato a Careggi

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