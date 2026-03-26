Giornata internazionale della visibilità transgender | la cantante Karin Ann sostiene la comunità LGBTQ+

Il 31 marzo si celebra la Giornata internazionale della visibilità transgender. In questa occasione, la cantante Karin Ann ha pubblicato un messaggio di sostegno alla comunità LGBTQ+. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di riconoscere e rispettare le identità di genere delle persone transgender. Numerose organizzazioni e individui promuovono iniziative per aumentare la consapevolezza e combattere le discriminazioni legate all’identità di genere.

In occasione della Giornata internazionale della visibilità transgender che ricorre il 31 marzo, l’artista slovacca Karin Ann si conferma non solo come una delle voci emergenti più interessanti della scena musicale internazionale, ma anche come una figura apertamente impegnata nel sostegno e nella rappresentazione della comunità LGBTQ+. Il successo di “I was never yours” nelle classifiche USA Reduce da un importante traguardo internazionale – l’ingresso nella classifica americana Alternative Airplay con il singolo “I was never yours”, che ha raggiunto la Top 40 – Karin Ann incarna una nuova generazione di artisti indipendenti che coniugano autenticità artistica e impegno sociale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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