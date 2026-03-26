Giornale radio del pomeriggio giovedì 26 marzo

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, il GR di LaPresse ha diffuso le principali notizie del giorno. Tra gli aggiornamenti, si sono segnalate novità su eventi politici, sviluppi giudiziari e notizie di cronaca. Il servizio radio ha fornito dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore, offrendo un quadro delle vicende più rilevanti a livello nazionale.

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