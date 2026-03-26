Giorgia Meloni e lo spettro della crisi di governo dopo i vari addii in maggioranza

Nel corso delle ultime settimane, diversi membri della maggioranza hanno annunciato le proprie dimissioni, alimentando voci di una possibile crisi di governo. Questa situazione ha suscitato reazioni nel panorama politico, con incontri tra i principali rappresentanti per valutare la stabilità dell’esecutivo. Nel frattempo, il Podcast di Fanpage.it offre ogni giorno un approfondimento sulla questione alle ore 18.00, fornendo aggiornamenti sui sviluppi più recenti.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle prospettive di Giorgia Meloni dopo le varie dimissioni nel governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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