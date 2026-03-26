Dopo mesi di ricerche, Giuseppe Giorgi si è consegnato nelle prime ore del mattino presso la Casa Circondariale di Locri. La decisione arriva dopo un lungo periodo di fuga, culminato con la presentazione volontaria dell’uomo, cittadino di San Luca, per scontare una condanna definitiva. La sua consegna mette fine a un periodo di attesa e incertezza, segnando un passaggio importante nel procedimento legale.

Nel cuore della notte, la tensione che ha caratterizzato mesi di ricerche si è sciolta con un atto di resa: Giuseppe Giorgi, cittadino di San Luca, si è presentato volontariamente presso la Casa Circondariale di Locri per scontare una condanna definitiva. L’uomo, ricercato da novembre 2025 dopo aver commesso reati in Belgio, ha scelto di porre fine alla sua latitanza piuttosto che continuare una fuga divenuta insostenibile sotto la pressione costante delle forze dell’ordine. La consegna non è stata un evento isolato, ma il risultato finale di un’articolata attività di contrasto gestita dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, operante sotto la direzione della Procura Generale di Reggio Calabria guidata dal dott. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giorgi si consegna: fine della fuga dopo mesi di caccia

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