giochi del mediterraneo le gare messe a rischio dagli allevamenti di cozze

Tre allevamenti autorizzati di cozze nel Mar Piccolo potrebbero impedire l'allestimento delle gare di canoa e canottaggio in uno dei centri sportivi nautici. La presenza di queste attività di acquacoltura crea potenziali problemi logistici e di sicurezza per le competizioni dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgono nella zona. La questione riguarda la compatibilità tra le attività di allevamento e gli eventi sportivi programmati.

La presenza di tre allevamenti (autorizzati) di cozze in Mar Piccolo rischia di bloccare l’allestimento del campo di gara per canoa e canottaggio del centro degli sport nautici, uno dei 41 impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo. I tre allevamenti fanno capo ad altrettanti concessionari. L’impresa Sub Technical Edil Service (che a fine 2025 per un milione e 751mila euro si è aggiudicata le opere a mare) ha cercato di intervenire nell’area ma ha trovato l’opposizione dei mitilicoltori, i quali hanno dichiarato di non volersene andare. Eppure è stato concordato un percorso tra Comune e operatori che prevede il pagamento di un indennizzo a questi ultimi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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