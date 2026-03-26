Dopo la scomparsa di Gino Paoli, sono tornate a circolare in rete diverse biografie e ricordi dell’artista. Tra le storie più discusse, quella riguardante un presunto quinto figlio, di nome Francesco Paoli, che però non ha mai avuto riscontro ufficiale o documentale. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e fan, evidenziando come alcune informazioni errate possano diffondersi facilmente online.

Dopo la scomparsa di Gino Paoli, tra ricordi e biografie tornate a circolare in rete, è riemersa anche una storia curiosa che da anni accompagna il suo nome: quella del presunto quinto figlio, un certo Francesco Paoli, che in realtà non è mai esistito. La vicenda nasce da un errore ripetuto nel tempo, finito anche in diverse biografie online e mai corretto; secondo questa versione, infatti, il cantautore avrebbe avuto un quinto figlio nel 2000 dalla seconda moglie Paola Penzo. Un’informazione che però il diretto interessato aveva smentito più volte: “ Ho quattro figli, non so perché me ne attribuiscano un quinto: un certo Francesco. mistero! ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gino Paoli, spunta il “quinto figlio” dopo la morte: ma è un errore clamoroso

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