L’attaccante del Milan ha condiviso i dettagli sul suo infortunio alla caviglia, spiegando di aver assunto farmaci per poter scendere in campo contro l’Atalanta. Durante un’intervista, Gimenez ha descritto la propria condizione e le circostanze che hanno portato alla decisione di giocare nonostante il dolore. La sua testimonianza fornisce un quadro diretto sull’incidente occorso durante la partita.

"Avevo quel fastidio già prima della Gold Cup. Da giocatore, dici che non è niente, che devi andare avanti, ma dopo ogni partita il dolore ha iniziato ad aumentare sempre di più, fino a raggiungere un punto in cui era insopportabile. Ero titolare al Milan, le aspettative erano altissime, ed è in quei momenti che inizi a chiederti se fermarti o continuare". L'attaccante del Milan Santiago Gimenez racconta il suo infortunio alla caviglia a Tudn. "Ho deciso di continuare, ho preso farmaci per poter giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più proseguire, nemmeno correre, mi faceva molto male. In quella partita contro l'Atalanta ho raddoppiato la dose di farmaci, è stato allora che ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione è stata quella di operarmi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez racconta l’infortunio: “Ho preso farmaci per poter giocare. Contro l’Atalanta …”

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