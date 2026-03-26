Le parole di Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, sono proprio rivolte ad analizzare il rapporto fra genitori e figli, i primi hanno l’ansia protettiva ma dovrebbero applicare la regola del 30%, lo spazio per l’imperfezione che sempre esiste nella vita. Non è un invito al disimpegno, ma una soglia di tolleranza che invita a non eliminare ogni spigolo perché farlo finisce per comunicare ai figli che non sono in grado di farcela da soli. La protezione continua alimenta quella fragilità che vorrebbe evitare. La seconda serata, il 26 marzo, vede Gigi De Palo, Direttore Generale di Fondazione Oltre, in dialogo con l’educatore e saggista Franco Nembrini, e arriva a poche ore da due sentenze «storiche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigi De Palo: «Da genitori ed educatori non esiste un percorso netto. Si educa facendo proposte, giocando la partita»

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