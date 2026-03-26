Un nuovo accordo è stato firmato, definito da alcuni come storico e di grande rilevanza per il settore agricolo. L'intesa rappresenta un punto di svolta, portando stabilità ai territori e alla filiera coinvolta. La firma di questa intesa segna un passo importante dopo diversi anni senza accordi di tale portata.

Roma, 26 mar. (AdnkronosLabitalia) - “È innanzitutto un accordo che fa ben sperare e che definirei quasi storico: erano anni che non si sottoscriveva un'intesa di questa importanza”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha commentato la firma del Memorandum sulla filiera del tabacco siglato a Napoli con BAT Italia, New Tab e PROTAB Italia, sottolineando il valore strategico dell'intesa per il comparto agricolo e per alcuni territori del Paese. “Si tratta di un risultato che ci fa estremamente piacere – ha proseguito – anche perché la coltivazione del tabacco, in diverse aree, rappresenta spesso l'unica alternativa agricola realmente praticabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giansanti (Confagricoltura): "Accordo storico, dà stabilità a territori e filiera"

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