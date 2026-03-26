Nella Marsica, un uomo di 26 anni è stato trovato con una ferita alla gola lungo una strada e soccorso all’alba da un carabiniere. È stato trasportato immediatamente in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma finora non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato al ferimento.

L'Aquila - Un 26enne soccorso all’alba da un carabiniere: trasportato d’urgenza in ospedale, indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità Mattinata di tensione nella Marsica, dove un giovane di 26 anni è stato trovato gravemente ferito lungo la Tiburtina Valeria, nella frazione di Paterno, nel territorio di Avezzano. Il ragazzo, di origine marocchina, presentava una profonda ferita alla gola, verosimilmente causata da un’arma da taglio. A lanciare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio che, mentre si recava al lavoro nelle prime ore del mattino, ha notato il giovane riverso lungo la carreggiata. Il militare ha immediatamente attivato i soccorsi, contattando il 118 e i colleghi del Radiomobile, consentendo un intervento rapido. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Giallo nella Marsica: giovane trovato ferito alla gola lungo la strada

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