Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine sono intervenute in un campo nomadi per eseguire sgomberi. Sono stati rimossi alcuni insediamenti e sono stati riscontrati situazioni di degrado visibili a tutti. Contestualmente, si è verificata un’aggressione a un autista di un carro attrezzi a Napoli, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

"> Aggressione a un Autista di Carro Attrezzi a Napoli. In un recente episodio di violenza a Napoli, un autista di carro attrezzi è stato aggredito mentre operava nel campo rom di via Macello, nella zona di Poggioreale. L’aggressione è avvenuta durante un’operazione di sequestro di veicoli da parte dei carabinieri, i quali hanno scoperto un ambiente di degrado e abbandono, ben distante dalla vista dei grattacieli del centro direzionale. Operazione di Sequestro e Aggressione. I carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 21 veicoli, tra cui furgoni, station wagon e utilitarie, tutti prive di assicurazione o abbandonati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gi raid dei carabinieri nel campo nomadi: sgomberi e degrado sotto gli occhi di tutti.

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VIDEO/ A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli.

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