Gf Vip Pietro Delle Piane fa chiarezza | cosa non torna | VIDEO

Dopo l'incontro della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha pubblicato un video sui social in cui ha chiarito alcuni aspetti del rapporto con Antonella Elia. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o commenti sul contenuto dell'incontro o sui dettagli della relazione tra i due.

Nella puntata delGf Vipdella scorsa settimanaPietro Delle Piane ha fatto una sorpresa (non richiesta) ad Antonella Elia.E’ stata una scena straziante durante la quale la concorrente ha cercato di dirgli di allontanarsi, che non voleva più sentir parlare di lui e che non c’era speranza di un ritorno. La coppia, molto conosciuta dal mondo televisivo ormai, si è lasciata ad un passo dalle nozze a ottobre ma tra di loro è rimasto molto non detto. Poi in puntata è stato sollevato un problema sulla possibilità di rottura tra la coppia, menzionandoAdriana Volpe.Pietro è stato dichiarato colpevole di aver messo un like all’amica di Antonella Elia e lì è scoppiato il finimondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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