genova soffia la burrasca a 100 km h e crollano alberi e tegole due donne ferite strade chiuse e voli dirottati

A Genova, venti di burrasca hanno raggiunto i 100 kmh causando crolli di alberi e tegole su diverse strade della città. Due donne sono rimaste ferite, mentre numerose arterie sono state chiuse al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti in più zone, tra cui Sampierdarena, Foce e Nervi, per rimuovere materiali caduti sulla carreggiata. Alcuni voli sono stati dirottati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Danni a Genova a causa della burrasca di tramontana, e il bilancio conta anche due donne ferite a causa di alberi e tegole precipitate in strada. Una sessantacinquenne che transitava a piedi in via Guidobono, in zona Castelletto, è stata dalla caduta di un grosso ramo di pino marittimo che si è abbattuto a causa del forte vento. Per soccorrerla è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese. La donna ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa edematosa. Nella caduta, inoltre, ha riportato un trauma a un ginocchio. Per questo è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Sul posto la polizia locale, che ha attivato Aster e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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