Genova | co-housing salva anziani e studenti da solitudine

A Genova è in corso un progetto di legge che mira a promuovere forme di co-housing tra anziani e studenti, con l'obiettivo di contrastare la solitudine e favorire la condivisione degli spazi abitativi. La proposta prevede normative specifiche per facilitare questa modalità di convivenza, coinvolgendo diversi attori locali e proponendo nuovi modelli di abitare.

Genova è il teatro di una nuova iniziativa legislativa volta a ridefinire la convivenza abitativa nella regione. Il consigliere regionale Armando Biasi ha presentato una proposta di legge che punta a creare spazi di co-housing per anziani, studenti e persone in difficoltà economica. L’obiettivo dichiarato non è solo fornire un tetto, ma costruire reti di supporto sociale che contrastino l’isolamento degli anziani e offrano soluzioni abitative non rientra nei nuclei familiari tradizionali. La normativa prevede contratti di comodato specifici che escludono le parti dagli stati di famiglia, preservando così l’Isee dei beneficiari. La risposta demografica alla solitudine anziana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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