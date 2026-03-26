Genitori vanno in vacanza a Sharm el-Sheikh e lasciano da soli a Trieste i 5 figli minorenni | allontanati

Cinque bambini minorenni sono stati affidati alla cura di un tutore dopo che i genitori li hanno lasciati a casa a Trieste, mentre si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh. La decisione di allontanare i minori è stata presa dalle autorità competenti a seguito di controlli e verifiche sulla situazione familiare. La famiglia aveva programmato il viaggio senza prevedere la presenza di un adulto responsabile con i figli.

I genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni lasciati a casa da soli a Trieste. Ad accorgersi della situazione è stata un’insegnante di uno dei bimbi, la quale ha allertato i Servizi sociali del Comune, il quale ha fatto intervenire la polizia locale nella casa familiare. In seguito al sopralluogo, i 5 minorenni sono stati allontanati dal padre e dalla madre, venendo trasferiti in una comunità. Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni a casa da soli a Trieste L'attivazione delle procedure di sicurezza Trasferiti anche gli animali domestici della famiglia Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni a casa da soli a Trieste Dei 5 minorenni, i più piccoli frequentano la primaria, il più grande un istituto superiore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Trieste, vanno a Sharm e lasciano 5 figli soli #UltimaOra #Cronaca

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