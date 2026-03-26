Dal 26 marzo 2026, in Italia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa ha registrato un incremento del 660% nelle ore di studio e formazione dedicate. Questa crescita evidenzia un cambiamento significativo nelle attività legate all’adozione di questa tecnologia nel settore lavorativo, diventata ormai un elemento indispensabile per le aziende e i professionisti.

Il 26 marzo 2026 segna un punto di svolta per il mercato del lavoro italiano, dove l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa non è più un’opzione ma una necessità operativa. I dati confermano che l’Italia si colloca al quinto posto in Europa e al venticinquesimo nel mondo per numero di iscrizioni ai corsi dedicati a questa tecnologia. Non si tratta di semplice curiosità accademica: tra la primavera del 2023 e la metà del 2025, le ore dedicate allo studio della GenAI da parte degli studenti italiani sono aumentate del 660%. Questa esplosione quantitativa nasconde una trasformazione qualitativa profonda: la vera sfida non è usare lo strumento, ma governarlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GenAI in Italia: +660% di ore di studio, la sfida

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