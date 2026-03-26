A Palma, una lite tra conviventi è degenerata in un episodio di violenza, coinvolgendo botte e morsi. La disputa, motivata da gelosia, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Uno dei due è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre sono state presentate denunce incrociate tra i due soggetti coinvolti.

È per motivi di gelosia che è scoppiata la baruffa nella coppia. Lui è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ma anche lei è finita nei guai visto che, per vendicarsi, ha danneggiato la macchina del compagno e gli ha dato un brutale morso. Scene che, a Palma di Montechiaro, hanno avuto, purtroppo, uno spettatore incolpevole: il figlio minorenne. Ad accorrere nell'abitazione dei conviventi, non appena raccolto l'Sos, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Fra i due la discussione, fatta di urla e spintoni, era all'improvviso trascesa. A innescarla la gelosia della donna nei confronti del compagno. Cinquantenne che è stato denunciato alla Procura di Agrigento per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Gelosia al veleno a Palma: botte, morsi e denunce incrociate nella coppia di conviventi

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