Gazebo Clara nei Lidi nel fine settimana Si parte questo sabato

Nel fine settimana, il gazebo Clara sarà presente nei Lidi di Comacchio, con l’obiettivo di fornire informazioni e assistenza ai visitatori. Nel frattempo, sono state pubblicate le nuove linee guida per la gestione dei rifiuti nella zona, includendo l’apertura di un nuovo Centro di Raccolta e l’installazione di Ecomoduli. Queste misure fanno parte delle novità introdotte per la stagione 2026.

Comacchio Vale: tutte le informazioni utili per la stagione 2026. Un nuovo Centro di Raccolta, gli Ecomoduli e altre novità sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Con l’arrivo della stagione turistica, i Lidi di Comacchio si preparano ad accogliere proprietari di seconde case e turisti con il nuovo sistema di raccolta rifiuti – partito gradualmente l’anno scorso nei Lidi Nord – ora completamente operativo in tutto il territorio. Conoscere le regole e i servizi attivi è fondamentale per contribuire a mantenere il decoro, la pulizia e a preservare il valore di Comacchio e dei suoi Lidi. Cassonetti intelligenti. Tutti i vecchi cassonetti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gazebo Clara nei Lidi nel fine settimana. Si parte questo sabato Articoli correlati Leggi anche: Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Contenuti e approfondimenti su Gazebo Clara Argomenti discussi: Gazebo Clara nei Lidi nel fine settimana. Si parte questo sabato; Comacchio Vale: tutte le informazioni utili per la stagione 2026. Gazebo Clara nei Lidi nel fine settimana. Si parte questo sabatoComacchio Vale: tutte le informazioni utili per la stagione 2026. Un nuovo Centro di Raccolta, gli Ecomoduli e ... ilrestodelcarlino.it