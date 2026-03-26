Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che non prova paura in vista della partita contro l’Irlanda del Nord, sottolineando che gli italiani tendono a essere pessimisti all’inizio ma che i tifosi continueranno a sostenere la squadra. A poche ore dal match, ha commentato che dal punto di vista del gioco ci sono aspetti positivi, anche se sui calci piazzati tutto si azzera.

A una manciata di ore dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord di stasera, Rino Gattuso ha parlato alla Rai e ha ribadito alla squadra quello che deve fare per superare la formazione di O'Neill e andare a giocarsi martedì contro la vincente di Galles-Bosnia un posto al prossimo Mondiale. "Dobbiamo essere bravi noi a portare la gente dalla nostra parte. All'inizio ci sarà una grande atmosfera, ma poi dovremo essere bravi noi a fare vedere al pubblico che siamo vivi, che ribattiamo colpo su colpo". Il pronostico sulla carta è dalla parte degli azzurri, ma il ct non si fida: "Sui calci piazzati si azzera tutto perché quando mettono dentro la palla credono fortemente in quello che fanno e dobbiamo rispettarli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso: "Paura? Mai. Noi italiani siamo un po' pessimisti prima, ma la gente ci sosterrà"

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