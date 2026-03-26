Gattuso | Paura? Mai Noi italiani siamo un po' pessimisti prima ma la gente ci sosterrà
Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che non prova paura in vista della partita contro l’Irlanda del Nord, sottolineando che gli italiani tendono a essere pessimisti all’inizio ma che i tifosi continueranno a sostenere la squadra. A poche ore dal match, ha commentato che dal punto di vista del gioco ci sono aspetti positivi, anche se sui calci piazzati tutto si azzera.
A una manciata di ore dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord di stasera, Rino Gattuso ha parlato alla Rai e ha ribadito alla squadra quello che deve fare per superare la formazione di O'Neill e andare a giocarsi martedì contro la vincente di Galles-Bosnia un posto al prossimo Mondiale. "Dobbiamo essere bravi noi a portare la gente dalla nostra parte. All'inizio ci sarà una grande atmosfera, ma poi dovremo essere bravi noi a fare vedere al pubblico che siamo vivi, che ribattiamo colpo su colpo". Il pronostico sulla carta è dalla parte degli azzurri, ma il ct non si fida: "Sui calci piazzati si azzera tutto perché quando mettono dentro la palla credono fortemente in quello che fanno e dobbiamo rispettarli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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