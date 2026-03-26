gasparri si dimette da capogruppo al senato al suo posto stefania craxi con il gradiment

Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato, decisione presa autonomamente. Al suo posto, il partito ha indicato Stefania Craxi come nuova presidente dei senatori, con il gradimento di tutti i membri del gruppo. La comunicazione è arrivata attraverso un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta.

AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha dichiarato lo stesso senatore azzurro. Da M.Berlusconi stima Craxi, serve apertura classe dirigente. L'avvicendamento alla guida del gruppo di FI al Senato, con Stefania Craxi che ha preso il posto di Maurizio Gasparri è un'iniziativa del gruppo parlamentare. 🔗 Leggi su Agi.it

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