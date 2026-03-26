gasparri lascia il ruolo di capogruppo di forza italia

Nella giornata odierna, si apprende che Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione è stata comunicata e si concretizzerà nel corso della giornata. La notizia si inserisce in un contesto politico in cui il cambio di incarico riguarda il gruppo parlamentare del partito.

La rivolta interna di 14 senatori azzurri accelera il cambio ai vertici del gruppo di Palazzo Madama. Nel pomeriggio la riunione decisiva. In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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