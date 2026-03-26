Gasolio da record a Monterenzio | il taglio delle accise è già un miraggio?

A pochi giorni dall’annuncio del taglio di 0,25 euro sulle accise dei carburanti, un’indagine di Federconsumatori Emilia-Romagna rivela che il prezzo del gasolio a Monterenzio ha raggiunto livelli record. La riduzione promessa sembra già svanita, con i prezzi che non riflettono ancora la misura annunciata. La verifica si basa sui dati raccolti nell’ultima settimana nella regione.

La mappa dei rincari che svuota i portafogli degli emiliano-romagnoli. Federconsumatori chiede la proroga della riduzione e lo stop alle speculazioni Un’illusione durata appena una settimana. l'ultimo monitoraggio di Federconsumatori Emilia-Romagna, a pochi giorni dall’introduzione del taglio di 0,25 euro sulle accise sui carburanti, scatta una fotografia della situazione regionale. I benefici del provvedimento governativo sarebbero stati quasi interamente annullati da una crescita dei prezzi che pare inarrestabile, specialmente per quanto riguarda il gasolio. Il monitoraggio analizza lo scarto temporale tra il 18 marzo (prima del decreto) e il 26 marzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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