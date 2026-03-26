La Giunta di Manfredonia ha preso una decisione riguardante un contenzioso senza coinvolgere l’assessore incaricato, situazione già verificatasi il 13 marzo scorso. La decisione è stata adottata in assenza dell’assessore competente, che non ha partecipato alla discussione o alla deliberazione. La situazione si è ripetuta in modo analogo anche in questa occasione.

Era già successo il 13 marzo. Ora, ci risiamo, dopo pochi giorni, undici per la precisione. La giunta si riunisce per deliberare sulle varie costituzioni del comune nei giudizi, pronunciandosi, però, sempre in assenza dell’assessore, titolare della delega specifica. Nella prima occasione, era all’esame la resistenza, rispetto all’ultima, in ordine di tempo, richiesta di risarcimento danni, pari ad € 10.000,00, causati (tanto per cambiare!) dalle orribili condizioni dei marciapiedi cittadini, ma dell’assessore nessuna traccia. Assessore, tutto bene? Problemi? È subentrata una qualche forma d’intolleranza funzionale? Siamo dinanzi ad una crisi di rigetto del mandato? Sono comparsi sintomi di mal di pancia personali? O, peggio ancora, politici? Sussistono obblighi di astensione, in merito agli atti, emanati in sua contumacia? 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Galli: “La Giunta di Manfredonia decide sul contenzioso senza l’assessore competente”

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