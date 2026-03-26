Furto in via Montegrappa | asportata la cassa di una attività commerciale

Nella notte tra martedì e mercoledì, un’attività commerciale situata in via Montegrappa è stata colpita da un furto. Durante l’episodio, i malviventi hanno portato via la cassa del negozio. A segnalare l’accaduto è stato il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno svolgendo le indagini.

Il fatto è successo nella notte tra il 24 e il 25 marzo. Dalle prime informazioni raccolte, sarebbe stata portata via la cassa con all’interno circa 2.000 euro in contanti, somme necessarie per il pagamento della merce. La denuncia di 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia' Furto ai danni di un’attività commerciale di via Montegrappa. Il fatto è successo nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo e a denunciare l'accaduto è il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e, nella giornata di ieri, è stata formalmente sporta denuncia. Dalle prime informazioni raccolte, sarebbe stata portata via la cassa con all’interno circa 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furto in via Montegrappa: asportata la cassa di una attività commerciale Articoli correlati Acireale, spara alla cassa di un’attività commerciale per il troppe rumore: arrestato 59enneABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri dopo le segnalazioni dei residenti Momenti di forte tensione ad Acireale, dove i Carabinieri... Salerno, furto in un'attività commerciale: indagini in corsoUn esercizio commerciale di parrucchiere situato in via Giovanni Francesco Memoli, a Salerno, è stato colpito da un furto durante la notte tra sabato... Tutto quello che riguarda Furto in via Montegrappa asportata la... Argomenti discussi: Furto in via Montegrappa: asportata la cassa di una attività commerciale - FoggiaToday; Vetri spaccati e furti nelle auto, cresce l'allarme in centro: Intervenire prima che la rabbia scateni la giustizia fai da te - FoggiaToday. Merate: frazioni indifese (e furto dei panni)Buongiorno, parliamo molto della sicurezza del centro nostra città, ma apenna ci si sposta in zona Sartirana, Via Montegrappa, ... merateonline.it