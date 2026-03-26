Il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto due commercianti accusati di aver rubato energia elettrica nel condominio vicino alla loro attività commerciale. I due titolari del ‘Caffè Miriam’, situato in via Del Mare a Castel Volturno, erano stati coinvolti in un procedimento legale che li vedeva imputati di tale reato. La decisione è stata presa dopo aver accertato che non vi erano prove sufficienti per condannarli.

Assolti per non aver commesso il fatto. E' quanto disposto dal giudice monocratico Giuliana De Angelis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Vincenzo Galiero e Anna D'Estengo - titolari solo per 9 mesi del ‘Caffè Miriam’ di via Del Mare, 183 a Castel Volturno - accusati di furto di energia elettrica. Dall'accertamento dell'operatore Enel il danno alla compagnia elettrica ammontava a 51.198,89 euro. Dimostrata l'estraneità dei fatti contestati ai due imputati, è stata pronunciata formula assolutoria. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Furto d'energia elettrica nel condominio vicino per la caffetteria, svolta per i due commercianti

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