L'appello dopo il furto nell'associazione storica. «L'opera delle forze dell'ordine deve procedere di pari passo con quella dei servizi sociali e la riduzione del danno». Residenzialità, lotta allo spaccio, comunità. «Così si sono espressi 800 residenti» La sicurezza non ha funzionato». Dopo anni di attività e impegno nel cuore del rione Piave, in quella piccola stanza che ospita l'associazione "Gruppo di Lavoro" al servizio della comunità, per Fabrizio Preo, l'ex presidente, il furto subito il 16 marzo da due giovani rom è stato uno smacco difficile da digerire. «Erano due ragazzi dell'est Europa - lui... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Furto al Gruppo di Lavoro in via Piave. Sicurezza: «Ora ascoltateci»

Articoli correlati

Comunicato Stampa: Brescacin (Gruppo Misto): “Per parlare di sicurezza del Piave è necessario ripartire dall'idraulica"(Arv) Venezia, 10 marzo 2026 Oggi, presso la sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo...

Sicurezza al Quartiere Ferrovia, il gruppo 'Con' rilancia: "Obiettivi raggiunti, ora salto di qualità"Il gruppo Con Foggia, per voce del segretario cittadino Gianni De Rosa, del capogruppo Achille Capozzi, dei consiglieri comunali Antonello Rizzi e...

Aggiornamenti e notizie su Furto al Gruppo di Lavoro in via Piave...

Temi più discussi: Maxi furto da Prada, la testimonianza di un lavoratore: Ero lì mezz’ora prima del colpo; Assalto a Prada, nei video delle telecamere i primi dettagli del furto delle scarpe griffate per centinaia di migliaia di euro: Nel commando erano almeno in sette; Storm-2561 e il SEO poisoning: così con falsi client VPN rubano credenziali; Torpignattara, rubano Mac e pos da una Smart. Un commerciante li fa arrestare.

Bolzano. Insediato gruppo di lavoro per la medicina di genereIl gruppo è stato istituito su iniziativa dell'assessore alla Salute Martha Stocker ed è un'istituzione stabile che nei prossimi anni si occuperà della tematica. Nella prima seduta evidenziata la ... quotidianosanita.it

Ladri di farmaci antitumorali a Napoli: uno si portava il figlio 12enne al lavoro. Furti da 3,5 milioni di euroSi erano specializzati nel furto di farmaci antitumorali salvavita i componenti di una banda criminale sgominata da un’operazione dei carabinieri Napoli Vomero tra Napoli, Catania e Melito di Napoli. blitzquotidiano.it

Condividiamo con orgoglio quanto divenuto oggetto del Gruppo di lavoro Cultura (al quale ogni iscritto all’Ordine può iscriversi e aggiungersi qualora interessato) ovvero l'inizio della Collaborazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conser - facebook.com facebook

Appunti di viaggio Miami Seguire l'allenamento di Sinner da pochi metri è un privilegio. C'è l'anatomia di un campione. C'è il suo mondo. Il luogo che lo rende speciale. Cerchi di fare piano. Di non muoverti. In punta di piedi per non disturbare. Non vola x.com