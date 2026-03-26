L’onorevole Marco Furfaro ha commentato il risultato del referendum sulla giustizia, in cui il 54% degli italiani ha votato ‘No’. Secondo lui, il risultato rappresenta un giudizio negativo su una riforma giudicata sbagliata, e invia un segnale diretto al governo. Furfaro ha anche invitato la regione di Pistoia a considerare un cambiamento, senza però entrare in dettagli specifici sulle motivazioni.

Onorevole Marco Furfaro, partiamo dai fatti più recenti: il referendum sulla giustizia. Il 54% di ‘No’ è la bocciatura di una riforma o un avviso di sfratto per Meloni? "Era una riforma sbagliata e gli italiani lo hanno capito. Ma l’alta partecipazione, il No che prevale in gran parte del Paese, il risultato nelle grandi città dicono che non è stato solo un giudizio tecnico. È un segnale netto al Governo. Quando si prova a forzare su temi delicati con propaganda e semplificazioni, gli italiani rispondono con serietà. E hanno detto no". Molti dicono che non è stato un voto sulla giustizia, ma sulla fiducia al governo. Il Pd ha intercettato il malcontento o è stata una mobilitazione spontanea? "L’errore sarebbe pensare che sia stato solo un voto sul governo o solo un voto del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furfaro, non solo primarie: "Il ’No’ è un segnale a Meloni. Pistoia scelga di cambiare"

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