Fu teatro di un tentato omicidio | chiuso per 5 giorni un bar di Ranzanico

Il 24 marzo, la Questura ha deciso di chiudere per cinque giorni un bar situato a Ranzanico. La misura è stata adottata in seguito a un episodio legato a un tentato omicidio avvenuto all’interno dell’esercizio. La chiusura, disposta ai sensi di una specifica normativa, riguarda l’attività commerciale per consentire accertamenti e valutazioni di sicurezza.

Nella giornata del 24 marzo, la Questura ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Ranzanico, ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla divisione amministrativi a seguito di una lite tra quattro uomini, avvenuta il 1° marzo 2026 e culminata con l’arresto degli stessi per rissa, nonché di uno di loro per tentato omicidio. I Carabinieri competenti per territorio, allertati per l’episodio, sono intervenuti identificando i responsabili e ricostruendo le fasi immediatamente precedenti ai fatti. In particolare, i soggetti coinvolti sarebbero stati notati all’interno del locale in questione, per poi dar luogo al litigio poco dopo nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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